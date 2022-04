Centro sociale “centro storico”, nuova sede cercasi

Appello del presidente Mercuri al Comune. Intanto le prime attività si spostano

Nuova sede cercasi per il Centro sociale “Centro storico”, il più antico dell’Umbria e il più attivo, arrivato ad avere fino a 500 soci. L’associazione, presieduta da Pietro Mercuri, deve lasciare i locali di via Oberdan prima dell’estate e non ha chiaro, al momento, dove andrà. In quegli spazi è già attivo l’Ateneo perugino e, con ogni probabilità, riceverà più spazi.

Il ballo al Dopolavoro

Di certo, dal 1 maggio, il ballo della domenica si sposta al Dopolavoro ferroviario, anche se non è chiaro se il costo previsto sarà sostenibile. Il Comune, dal canto proprio, ha offerto due opzioni a Mercuri e all’associazione. La prima è una sala di Palazzo Candiotti. Proposta sulla quale ci sarebbe stata qualche incomprensione. L’altra opzione, l’unica sul tavolo, è quella del capannone dell’ex Fils. “Che però non è fattibile – dice Mercuri – i nostri soci, che sono prevalentemente anziani, non avrebbero modo di raggiungerci“.