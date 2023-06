Centro selezione esercito, cambio della guardia: arriva il generale Guariglia

Passaggio del testimone con Spanò

Ha avuto luogo, alla presenza del Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo LAMANNA e di autorità militari e civili, la cerimonia di cambio del Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

Il saluto di Spanò

Presso la Caserma “Gonzaga del Vodice Ferrante”, il Generale di Brigata Vincenzo Spanò Salvatore Carta ha passato il testimone al Generale di Brigata Giorgio Guariglia. Un periodo impegnativo quello trascorso dal Generale Spanò alla guida del Centro ricco di soddisfazioni che egli stesso ha voluto così ricordare: “il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale è un’eccellenza dell’Esercito Italiano, punto di riferimento nello specifico settore a livello interforze e non solo”. Ha poi aggiunto che “ciò è stato possibile grazie alla lungimiranza e all’incessante lavoro svolto dal personale di questo Ente“. Il Generale di Corpo d’Armata Lamanna ha sottolineato come il Generale Spanò si è fatto apprezzare “per professionalità e doti umane ed ha conseguito rilevanti risultati, garantendo alla Forza Armata la corretta effettuazione delle attività selettive ed assicurando l’incorporamento di militari secondo le esigenze indicate nei rispettivi bandi concorsuali”.

Gli ospiti

Presenti alla cerimonia, il Vice Sindaco di Foligno Riccardo Meloni, il Presidente dell’Ente Giostra della Quintana, il Cavalier Domenico Metelli, accompagnato da una rappresentanza dei dieci Rioni della città Umbra, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, a dimostrazione della sinergia creatasi tra le Istituzioni locali, la cittadinanza di Foligno e la Caserma “GONZAGA”