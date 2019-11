Centro Raccolta di Gubbio chiuso fino al 1 dicembre per ristrutturazione

Inizieranno lunedì prossimo, 18 novembre, i lavori di ristrutturazione ad opera del Comune presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Venata, a Gubbio. Per permettere l’esecuzione delle opere, il centro resterà chiuso al pubblico da lunedì 18 novembre fino al 1 dicembre.

Gesenu ricorda ai cittadini che il servizio di ritiro potature ed ingombranti a domicilio, rimane disponibile nelle consuete modalità, ovvero contattando l’Ufficio al numero verde 800 66 70 36 (solo da rete fissa) o allo 075 59 17 125 (solo da telefoni cellulari) da lunedì a venerdì 8.30 – 13 e 15 – 17, sabato dalle 8.30 alle 13 e concordando su appuntamento il ritiro gratuito a domicilio di massimo 5 pezzi di media dimensione.

I rifiuti ingombranti non possono essere abbandonati accanto ai cassonetti, né davanti al centro di raccolta e tanto meno altrove. I violatori di tale disposizione, saranno sanzionati secondo quanto riportato dai regolamenti Comunali vigenti. I materiali raccolti, vengono inviati presso l’impianto di Ponte Rio di Perugia, per essere selezionati per il recupero. Modalità di trattamento specifiche sono riservate ai rifiuti quali frigoriferi, condizionatori d’aria, computer ed altre apparecchiature elettriche e informatiche fuori uso.

