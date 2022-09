Il Centro “L’Edera” celebra la Giornata dell’autismo con incontri con esperti

L'appuntamento sabato 17 settembre

Una giornata dedicata all’autismo e ai disturbi del linguaggio, con incontri gratuiti con esperti del settore per chi abbia bisogno di un consulto specialistico. Ad organizzarla, sabato 17 settembre, è il Centro A.B.A. “L’Edera” di Foligno, che mette i suoi esperti a disposizione dalle 8,30 alle 12,30.

Come prenotarsi

L’appuntamento è presso i locali del Centro in via A. Da Sangallo a Foligno. Verranno messi a disposizione di tutti incontri gratuiti con esperti in analisi del comportamento e logopedia. Per accedere agli appuntamenti è necessario prenotarsi (si può farlo attraverso i numeri 334 7056079, 320 7482346 e 347 6303625).