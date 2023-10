Centro Disturbi Alimentari di Umbertide compie 10 anni, minori in carico aumentati del 30% - Tuttoggi.info

Martedì 17 ottobre alle ore 21 al Cinema Metropolis un evento per celebrare l'importante traguardo, attualmente la struttura ha in carico 416 pazienti (177 maggiorenni e 239 minori)

Il centro Dca (Disturbi Comportamento Alimentare) dell’Usl Umbria 1 di Umbertide compie 10 anni e li festeggia con un evento in programma martedì 17 ottobre, ore 21, al Cinema Metropolis, con ingresso libero.

Protagonisti di questa esperienza saranno pazienti, genitori e operatori del servizio con una serata di performance teatrali, interventi musicali, video e letture di famosi attori. Sono previste anche testimonianze dei genitori di ragazzi e ragazze. Ma soprattutto saranno in scena la passione e l’amore, il vero protagonista di questi anni.

Il centro di Umbertide si caratterizza per l’attenzione rivolta soprattutto alla fascia di età dei minori, preadolescenti e infanzia, oltre al trattamento dell’anoressia e della bulimia, sono previsti anche specifici trattamenti per i disturbi selettivi della alimentazione nella fascia di età tra 3 e 10 anni.

In Italia, secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Salute, il numero delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare supera i 3 milioni, soprattutto nella fascia preadolescenziale. Attualmente in Umbria a soffrirne ce ne sono circa 15mila. I disturbi del comportamento alimentare sono patologie gravi, anche causa di morte, ma sono patologie curabili e guaribili. È fondamentale, quindi, la diagnosi precoce e il trattamento specializzato.

Attualmente presso il Dca di Umbertide sono in carico 416 pazienti, di cui 177 maggiorenni e 239 minori. Il numero dei minori è aumentato di circa il 30%, soprattutto dopo il Covid. Il centro cogestisce da circa 7 anni anche i ricoveri ospedalieri salvavita per i Dca che vengono effettuati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello, che sono in media circa 50 l’anno. L’equipe del servizio di Umbertide è composta da diverse professionalità: medici psichiatri, nutrizionisti, psicologi, infermieri ed educatori.