Centri di raccolta rifiuti Gesenu chiusi per due settimane - Tuttoggi

In base alle ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della provincia di Perugia disposte dalla Regione Umbria con Ordinanza n.14 del 6/2/2021, GESENU in accordo con AURI ha disposto la chiusura dei Centri di Raccolta Comunale a partire dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nei comuni definiti zona rossa.

Pertanto, da domani 8 febbraio i Centri di Raccolta di Perugia (Collestrada, San Marco, Ponte Felcino, Pallotta, Sant’Andrea delle Fratte), di Gubbio (Via Venata), Bastia Umbra (Via del Lavoro), Todi (Zona Industriale Ponte Rio), Torgiano (Via dell’Artigianato), Bettona (Via Col di Mezzo), Umbertide e Lisciano Niccone (Zona Industriale Madonna del Moro) resteranno chiusi.

GESENU prosegue con il suo impegno dimostrato fin dalla prima fase dell’emergenza, nell’attivazione di misure tecniche ed organizzative finalizzate alla riduzione e contenimento del contagio da Coronavirus.