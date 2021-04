Centra auto in panne in galleria, paura sulla Perugia-Ancona - Tuttoggi

Il conducente della Panda è uscito in tempo dall'auto dopo il guasto, ma la Punto in arrivo l'ha presa in pieno. Ferito l'uomo a bordo di quest'ultima

Un guasto alla sua Panda, che si ferma proprio all’interno della galleria. E’ successo ieri sera (venerdì 23 aprile) lungo la Ss 318 (Perugia-Ancona) prima dell’uscita di Pianello (direzione Perugia).

Fortunatamente il conducente, direttosi verso l’uscita della galleria per chiamare i soccorsi, è sceso in tempo dall’auto, tamponata pochi secondi dopo da una Fiat Punto che stava sopraggiungendo a velocità sostenuta.

Proprio il conducente di quest’ultima è rimasto ferito, anche se non gravemente. Illeso l’altro automobilista. Entrambi i mezzi ne sono invece usciti semidistrutti. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e 118.