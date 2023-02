Centenario Rina Gatti, una camminata tra le pagine della scrittrice contadina - Tuttoggi

L’iniziativa domenica 5 febbraio a Pontenuovo di Torgiano. Prevista una camminata lungo le sponde del fiume Tevere,

Una camminata tra le pagine di Rina Gatti. Nell’ambito delle iniziative in programma a Perugia per il Centenario della nascita della scrittrice contadina, scomparsa nel 2005, domenica 5 febbraio è prevista una camminata lungo le sponde del fiume Tevere, nella zona di Pontenuovo, nei luoghi che la scrittrice ricorda e descrive nei suoi libri.

Il ritrovo è alle ore 8.30 nel parcheggio Borgonovo in località Centova o, alle 8.45, alla piazza del mercato di Ponte San Giovanni, per poi proseguire in auto fino a Pontenuovo di Torgiano dove, simbolicamente, dalla casa natale di Rina Gatti partirà la passeggiata.