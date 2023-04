Un centenario a 'Le Iene', Zanetto Innocenti svela il suo segreto "Ricca colazione e tanto sport" - Tuttoggi.info

L'arzillo centenario di Sansepolcro protagonista di un servizio di Michele Cordaro, ecco la sua giornata tipo e l'elisir di longevità

Un centenario di Sansepolcro protagonista a Le Iene. Lui è Zanetto Innocenti, biturgense che ha compiuto il secolo di vita il 1° gennaio scorso, seguito in una sua giornata tipo da Michele Cordaro, nel servizio sull’”Invasione degli anziani” in Italia, che con i suoi quasi 14 milioni di over 80 risulta essere paese più vecchio d’Europa.

Zanetto Innocenti, nella puntata di ieri sera (18 aprile), ha spiegato che il segreto per arrivare a 100 anni è prima di tutto fare una ricca colazione con caffè latte, biscotti e marmellata ma soprattutto tenersi attivi con lo sport, dalla cyclette, alla bici, dalla ginnastica fino alle bocce. “In bici tempo fa sono stato pure investito e ho fatto un volo di 5 metri, devo ringraziare il mio santo protettore” ha detto. “San Zanetto non dovrà fare molta fatica a proteggerti visto che di Zanetto solo tu ti chiami così” ha replicato la iena.

Poiché padre single – “con una figlia a carico” – Cordaro ha pensato anche di iscrivere l’arzillo centenario ad un’app di incontri, dove addirittura si è conquistato un “match” (un cuore inviato a vicenda) con una 63enne. Questo prima di arrivare al circolo bocce, ovviamente con la sua macchina (sì, Zanetto guida ancora), per incontrare gli amici, batterli in una partita veloce e fare un aperitivo con il vinsanto.

Bellissima e e significativa la frase finale di una donna a conclusione del servizio: “La vecchiaia non esiste ma diventa vecchio chi smette di vivere”. E Zanetto Innocenti, tutt’altro che centenario nello spirito e nel corpo, ne è la dimostrazione vivente.