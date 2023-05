Centenario Aeronautica, il grande convegno a Palazzo Trinci

Appuntamento organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia

La sala grande dello storico Palazzo Trinci di Foligno ospiterà martedì 23 maggio, con inizio alle ore 09.00, il convegno “La professionalità dietro le quinte a supporto degli aeromobili” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. È il dodicesimo di una serie di convegni in programma in 15 città per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in occasione del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con l’attivo contributo dell’Aeronautica Militare, di Umbria Aerospace Cluster ed il supporto del Comune di Foligno, università, istituti scolastici, e della Sezione A.A.A. di Foligno.

“Con questo progetto l’Associazione Arma Aeronautica vuole contribuire alla diffusione nella società civile della conoscenza dell’apporto che l’Aeronautica Militare ha fornito e fornisce, con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani, europei e NATO“, spiega il gen. Nazzareno Cardinali, presidente della sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, realizzato in cooperazione con il Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) dell’AAA.

Il programma

Dopo il benvenuto del gen. Giovanni Fantuzzi, direttore del CESMA, anche a nome del gen. Giulio Mainini, presidente nazionale dell’Associazione, il saluto del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e dell’assessore allo Sviluppo economico Regione Umbria, Michele Fioroni, il gen. Roberto Comelli, Comandante Logistico A.M., darà l’avvio ai lavori con “Le professionalità a sostegno del volo: nel settore Tecnico, Sanitario e Amministrativo. Le esigenze di una moderna Aeronautica” per illustrare ai partecipanti lo sforzo armonico delle molteplici competenze necessarie per mandare in volo un aeromobile.

Segue Cristina Leone, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospaziale con “L’importanza delle tecnologie di base nello sviluppo aeronautico”. Il comparto aeronautico nazionale dovrà impegnarsi, attraverso l’uso integrato di ricerca di base ed applicata, ad utilizzare capacità computazionale, metodi e prodotti alternativi per assicurare la sostenibilità ambientale investendo nella transizione ecologica. “Il tessuto industriale umbro, una importante realtà nel mondo aerospaziale a livello nazionale e a sostegno dell’Aeronautica Militare. PMI e MIDCAP: fare sistema per essere competitivi” è il tema trattato da Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster, il distretto tecnologico aerospaziale regionale, che pone tradizione ed innovazione alla base del successo.

Le tavole rotonde

Completeranno il programma del convegno due tavole rotonde moderate dal prof. Gregory Alegi, professore e giornalista. La prima, con la partecipazione di Giuseppe Cossiga, Presidente AIAD, del gen. Alberto Rosso, già Capo di SMA, del gen. Giovanni Fantuzzi, Direttore CESMA, del gen. Isp. Capo Giuseppe Lupoli, Direttore DAAA e del gen. Luciano Ippoliti, Capo del 3° Reparto SMA, esaminerà “Come cambia la composizione di una moderna Aeronautica alla luce degli sviluppi tecnologici di oggi e domani”. La seconda, sul tema “La necessità di adeguate figure professionali allineate alle esigenze delle Aziende – Esigenza di Coordinamento Università-Industria”, sarà animata dalla presenza di Beatrice Baldaccini, Chief People & Brand Officer Umbragroup, Mauro Bisci, ad di Angelantoni Test Technologies, prof. Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale Campania, prof. Paolo Gaudenzi, Capo Dipartimento Ingegneria Meccanica e Aerospaziale a “La Sapienza”, Marco Giulietti, Presidente ITS Umbria Academy e Massimo Lucchesini dg di OMA e ad di SES.

“Mentre è impegnata nel presente, l’Aeronautica Militare costruisce già il proprio futuro sulla base della sua storia ormai centenaria”, sottolinea il gen. Cardinali. “Allo stesso modo, il convegno è un’occasione da non perdere non solo per scoprire passato e presente di una forza armata protagonista di eventi cruciali della storia italiana, ma anche per scoprire temi attualissimi dell’aerospazio e della difesa italiani con importanti connessioni al più ampio quadro di incertezze internazionali“.