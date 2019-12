Cena del Chianelli, la beneficenza è bipartisan LE FOTO - Tuttoggi

La beneficenza è bipartisan a Perugia, soprattutto quando a chiamare è il Comitato Chianelli, per la tradizionale cena di Natale, occasione per raccogliere fondi da destinare alle tante iniziative a sostegno dei bambini malati e della ricerca. Tra gli amici del Chianelli, tra imprenditori, medici, professionisti e volontari, anche esponenti politici dei vari schieramenti.

Oltre 280 ospiti e tanta solidarietà alla tradizionale cena di auguri e beneficenza organizzata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” presso l’hotel Brufani di Perugia. Anche quest’anno Perugia si è stretta intorno al Comitato per sostenerlo nei grandi progetti in cui è impegnato: la ricerca, con il sostegno ai laboratori del Centro di ricerca emato-oncologico (Creo), il supporto ai reparti di Ematologia ed Oncoematologia dell’ospedale santa Maria della Misericordia, l’assistenza costante ai malati, bambini, ragazzi e adulti ospiti al Residence “Daniele Chianelli”.

Una “casa” da ingrandire

E da quest’anno il grande progetto di ampliamento della struttura con altri 15 appartamenti. “Abbiamo bisogno di ingrandire la nostra casa – ha detto Franco Chianelli – per ospitare sempre più pazienti che si rivolgono ai reparti di Ematologia ed Oncoematologia da tutta Italia e anche dall’estero. Per questo è necessario il sostegno di tutti”.

Gli ospiti

All’appuntamento non sono volute mancare neanche le istituzioni cittadine e regionali con la neopresidente della Regione Donatella Tesei, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia Margherita Scoccia. Tra gli ospiti anche il vicequestore di Perugia Maria Rosaria De Luca, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Giampiero Bianconi e il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Antonio Onnis. Molti anche i medici, professionisti ed imprenditori locali che hanno partecipato al tradizionale evento di solidarietà.

La prima volta della presidente Tesei

“Da molti anni conosco la vostra realtà – ha detto la presidente Tesei – e conosco il ruolo fondamentale che svolge per tante famiglie che vengono a curarsi in Umbria ed hanno bisogno di sostegno e accoglienza. Cosa che voi fate da 30 anni. Devo ringraziare il Comitato per il grande contributo che dà alla Sanità pubblica, svolgendo attività che il solo servizio sanitario non sarebbe in grado di svolgere”.

Ricchi premi

Durante la serata si è svolta una estrazione di beneficenza con bellissimi e preziosi premi offerti dalle aziende Brunello Cucinelli, Luisa Spagnoli e dalla gioielleria Sandra Db Creation.