Celebrazioni del Perugino, costituito il Comitato

L'annuncio della senatrice Fiammetta Modena | Fondi di 1 milione di euro per il quinto centenario della morte del grande pittore

Costituito, presso il ministero della Cultura, il Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura del Perugino. Che potrà gestire i fondi di 1 milione di euro in occasione del quinto centenario della morte del grande pittore umbro.

L’annuncio è stato dato con soddisfazione dalla senatrice Fiammetta Modena, che aveva promosso l’iniziativa con un emendamento alla legge di Bilancio.

Il Comitato è così composto: Ilaria Borletti Buitoni, con funzioni di presidente; Marina Imperato, designata dal Ministero dell’istruzione; Cristina Galassi, designata dal Ministero dell’università e della ricerca; Sabrina Licciardo, designata dal Ministero del turismo; Marina Balsamo, designata dalla Regione Umbria; il sindaco del Comune di Perugia; il sindaco del Comune di Città della Pieve; il direttore della Galleria nazionale dell’Umbria pro tempore; Caterina Bon di Valsassina e Madrisio; Francesco Federico Mancini; Laura Teza.

Modena: i compiti del Comitato

“Il Comitato – spiega la senatrice Modena – ha il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l’opera del Perugino mediante un adeguato programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive, nonché mediante l’organizzazione di manifestazioni culturali. Il Comitato, in particolare elaborerà il programma, il relativo piano economico e il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, dell’università e della ricerca e del turismo”.