Celebrazione dell’Unità nazionale e commemorazione dei caduti a Marsciano - Tuttoggi

Venerdì 4 novembre la deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti ai caduti presenti nel territorio comunale

Venerdì 4 novembre il Comune di Marsciano si appresta a celebrare la ricorrenza dedicata ai caduti di tutte le guerre, oltre che giornata celebrativa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. In questa data del 1918 entrò in vigore l’armistizio che pose fine alle ostilità tra l’Italia e l’Austria-Ungheria e che concluse le campagne militari per l’Unità nazionale iniziate con la prima guerra d’Indipendenza nel 1848.

La cerimonia prevede, alle ore 09.30, la celebrazione della messa presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista cui seguirà, alle 10.15, la commemorazione, con deposizione di una corona d’alloro da parte del sindaco Francesca Mele, presso il monumento ai Caduti in piazza Karl Marx a Marsciano, alla presenza delle autorità civili e militari. Quindi, a partire dalle ore 11.00, la mattinata proseguirà con la deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti ai Caduti nelle frazioni del territorio comunale.