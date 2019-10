Cede il solaio di un palazzo in centro storico, edificio inagibile | Foto

Cede il solaio nell’androne di un vecchio palazzo nel centro storico di Spoleto e tutto l’edificio viene dichiarato inagibili. Il crollo è avvenuto nella serata di domenica, nell’edificio al numero 1 di piazza della Genga, proprio accanto al palazzo che ospita l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Spoleto.

All’interno della palazzina c’era una ragazza che si è lievemente ferita e che questa mattina si è recata al pronto soccorso per farsi medicare. Proprio in seguito a ciò è scattata la segnalazione dell’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Spoleto ed ai vigili del fuoco, che in mattinata si sono recati sul posto.

I vigili del fuoco nel loro sopralluogo hanno quindi riscontrato il cedimento di parte del solaio dell’ingresso dell’edificio. Sotto c’erano antiche fondazioni e condotti fognari. Lo stabile – formato da 4 appartamenti uno solo abitato stabilmente – è stato quindi dichiarato inagibile.

