Cede il perno, a terra la Pala del San Girolamo

Questa volta il danno non è paragonabile a quando, nel 2014, il gesso dell'”Uccisione di Priamo del Canova”, all’interno della Gipsoteca dell’Accademia di Belle arti, andò in mille pezzi. Ma in tanti, quando all’interno della Galleria nazionale dell’Umbria si è staccato il perno che sorreggeva la Pala del San Girolamo, realizzata agli inizi del Cinquecento da Giovan Battista Caporali, quell’episodio è tornato alla memoria.

La preziosa pala, dopo che il perno che la sorreggeva ha ceduto, è finita a terra, da un’altezza di meno di mezzo metro. Nessun danno per il dipinto, ma solo alla cornice. Che sarà prontamente restaurata, così da consentire alla Pala del San Girolamo di tornare al suo posto all’interno della Galleria nazionale dell’Umbria, nelle sale museali di Palazzo dei Priori.

