C'è il referendum, lunedì chiuso lo sportello Ufficio immigrazione in Questura - Tuttoggi.info

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C’è il referendum, lunedì chiuso lo sportello Ufficio immigrazione in Questura

Redazione

C’è il referendum, lunedì chiuso lo sportello Ufficio immigrazione in Questura

Sab, 14/03/2026 - 09:30

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La Questura di Perugia informa che, in occasione delle consultazioni per il Referendum Costituzionale previste per il 22 e 23 marzo, lo sportello dell’Ufficio Immigrazione rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata di lunedì 23 marzo.

La chiusura temporanea, viene spiegato, si rende necessaria per le concomitanti esigenze organizzative e per l’impiego del personale nei servizi di ordine e sicurezza pubblica legati allo svolgimento del Referendum.

Al fine di limitare ogni possibile disagio e rassicurare l’utenza, si specifica che tutti gli utenti che avevano già fissato un appuntamento per la giornata del 23 marzo non perderanno il proprio turno.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione sta già provvedendo a contattare direttamente e singolarmente gli interessati, tramite i recapiti forniti in fase di prenotazione, per comunicare la riprogrammazione dell’appuntamento in una nuova data ravvicinata.

Le ordinarie attività dell’Ufficio Immigrazione e la regolare ricezione del pubblico riprenderanno a partire da martedì 24 marzo 2026, secondo i consueti orari e le normali modalità di accesso disponibili al seguente link: https://docs.google.com/document/d/12h1y4hJDNt5qN2GSl3By4Ns3tz6d6UdA/edit?usp=sharing&ouid=105537986435638149742&rtpof=true&sd=true

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