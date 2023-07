CdCinema torna con la formula itinerante, il programma delle 13 serate - Tuttoggi.info

Si parte il 9 luglio dalla tradizionale location del Cortile di Santa Cecilia, quest'anno saranno coinvolte anche le frazioni tifernati e il Comune di San Giustino

Partirà domenica 9 luglio la XIV edizione della rassegna cinematografica CdCinema, che anche quest’anno proporrà un ricco ed interessante cartellone di proiezioni al Cortile di Santa Cecilia a Città di Castello.

L’evento, guidato dal presidente Paolo Montanucci e dai suoi volontari, realizzato anche grazie al contributo e patrocinio del Comune tifernate e dell’Assemblea Regionale dell’Umbria, è stato presentato stamattina (7 luglio) con una conferenza stampa nella Sala del Consiglio di Città di Castello: presenti il sindaco Luca Secondi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, ill vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Michele Bettarelli, l’assessore alla Cultura di San Giustino Milena Crispoltoni Ganganelli e numerose associazioni e pro loco del territorio coinvolte nell’edizione di quest’anno.

“CdCinema si è ritagliato ormai da anni un ruolo centrale nella programmazione estiva delle rassegne dedicate al cinema e non solo – hanno detto Secondi e Botteghi – Questa edizione punta ad un ulteriore salto di qualità attraverso la formula itinerante e la sinergia con il Comune di San Giustino. Tutto questo è possibile grazie all’impegno e la capacità organizzativa di chi l’ha ideata e vista crescere nel tempo”

Si parte dunque domenica 9 luglio con il film americano “Non così vicino” di Marc Forster, con uno strepitoso Tom Hanks, per poi proseguire con l’attesissimo concorso “Opere prime e seconde” con tutti gli ingressi delle serate – denominate Serate di Gala – a biglietto gratuito. I film in concorso verranno giudicati dai presenti in arena, che decreteranno il vincitore attraverso l’espressione delle proprie preferenze; il film vincitore verrà svelato e premiato domenica 16 luglio, prima della proiezione del film “Grazie Ragazzi”.

Molte le conferme – tra cui Alessandro Boschi, conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3 che presenterà le serate – ma anche le novità, a partire dalla collaborazione con altri Comuni ed associazioni del territorio. Quattro saranno le serate “Fuori dal Cortile”, già sperimentare in passato con enorme successo: si parte martedì 18 luglio presso gli impianti sportivi di Trestina, per proseguire venerdì 21 luglio nella suggestiva cornice del Giardino della Badia a Badia Petroia (con possibilità di visitare gratuitamente l’Abbazia prenotandosi al 338.6982433 entro il 20 luglio). Martedì 25 luglio sarà la magnifica cornice di Villa Graziani di San Giustino ad ospitare Cdcinema mentre giovedì 27 luglio a San Zeno di Petrelle verrà proiettato il documentario della tifernate Elena Giogli “Il Custode della Memoria” in versione sottotitolata in inglese, con protagonista Dino Marinelli.

Cdcinema tornerà al Cortile Santa Cecilia per altre due serate con doppie proiezioni: sabato 22 luglio sarà la volta di “Who is Zieger” documentario realizzato dal tifernate Fabio Galeotti sulla straordinaria figura dell’artista Bruno Zieger, e a seguire “Il Nostro Raffaello – Dialoghi nell’eternità” del tifernate Marco Fiorucci con le musiche della Corale Marietta Alboni; lunedì 31 luglio, nell’ambito della decima edizioni di Chiostri Acusti tra Umbria e Toscana, saranno proiettati due cortometraggi muti musicati dal vivo da Paolo Fiorucci, “Il Vagabondo” di Charlie Chaplin e “La Barca” di Buster Keaton.

“Dentro o fuori. Fuori ma dentro. Questo è la rassegna CdCinema – ha dichiarato in chiusura il presidente di CdCinema Paolo Montanucci. Da anni abbiamo intrapreso questo percorso di portare il cinema fuori le mura della città e ne siamo orgogliosi. Anno dopo anno siamo riusciti ad ampliare le nostre collaborazioni con varie realtà. Ci auspichiamo che la rassegna Opere Prime e Seconde, nata e cresciuta al Cortile di Santa Cecilia, possa rimanere sempre un appuntamento fisso dell’estate di Città di Castello”.

Programma

Domenica 9 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Scelti da noi”

Non così vicino (USA 2023)

Regia: Marc Forster Attori: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño.

Trama: Otto, vedovo scontroso e suscettibile, a causa del suo modo di fare tiene in agitazione tutto il vicinato, costringendo chiunque gli si avvicini ad attenersi alle regole che stabilisce. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto si ritrova a stringere un’improbabile amicizia che sconvolge il suo mondo di essere. Durata: 126 min.

Lunedì 10 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Opera Prima e Seconda” – ingresso gratuito

Amanda (ITA 2022)

Regia: Carolina Cavalli Attori: Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Giovanna Mezzogiorno.

Trama: Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche. Durata: 93 min

Martedì 11 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Opera Prima e Seconda” – ingresso gratuito

Io vivo altrove (ITA 2022)

Regia: Giuseppe Battiston Attori: Giuseppe Battiston, Rolando Ravello, Teco Celio, Diane Fleri.

Trama: Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita di città. Si conoscono durante una gita per fotoamatori e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna. Quando Biasutti eredita la vecchia casa di campagna della nonna, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto. Durata: 104 min.

Mercoledì 12 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Opera Prima e Seconda” – ingresso gratuito

Margini (ITA 2022)

Regia: Niccolò Falsetti Attori: Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Silvia D’Amico.

Trama: Tre componenti di una band punk di Grosseto hanno l’opportunità di aprire il concerto per un famoso gruppo americano. Oltre alla dubbia riuscita dell’impresa, i tre amici mettono a rischio qualcosa che davano per scontato: la loro forte amicizia. Durata: 91 min.

Giovedì 13 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Opera Prima e Seconda” – ingresso gratuito

Delta (ITA 2023)

Regia: Michele Vannucci Attori: Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito.

Trama: Il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia, che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi. Durata: 105 min

Venerdì 14 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

“Opera Prima e Seconda” – ingresso gratuito

Ghiaccio (ITA 2022)

Regia: Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis Attori: Giacomo Ferrara, Vinicio Marchioni, Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti.

Trama: Giorgio è una giovane promessa del pugilato, che vive insieme alla madre nella periferia di Roma e sogna di diventare un campione, per poter cercare un riscatto dal lascito di suo padre. Durata: 95 min.

Domenica 16 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia) – Premiazione Concorso Opera Prima e Seconda

“Scelti da noi”

Grazie Ragazzi (ITA 2023)

Regia: Riccardo Milani Attori: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio.

Trama: Antonio, attore disoccupato, accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. All’inizio titubante, scopre del talento nell’improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice a mettere in scena in un vero teatro la famosa commedia “Aspettando Godot”. Durata: 117 min.

Martedì 18 luglio – Trestina (Impianti Sportivi)

In collaborazione con Pro-Loco Trestina e Associazione Trecalci

“Scelti da noi”

Il mio vicino Adolf (ISR-POL 2022)

Regia: Leonid Prudovsky Attori: David Hayman, Udo Kier, Kineret Peled, Danharry Colorado.

Trama: Il Signor Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua remota abitazione nella campagna colombiana e trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando le sue amate rose. Un giorno, quando un misterioso anziano di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua, inizierà a sospettare che il suo nuovo vicino sia Adolf Hitler. Dato che nessuno gli crederà, sarà lui ad imbarcarsi in prima persona in una missione investigativa per trovare le prove. Durata: 100 min.

Venerdì 21 luglio – Badia Petroia (Il Giardino della Badia)

In Collaborazione con Pro-Loco Badia Petroia e Associazione Comitato Ripristino Badia Petroia odv

Ore 19:30 – Visita Guidata gratuita all’Abbazia di Santa Maria e Sant’Egidio e al borgo di Badia Petroia

(prenotazione obbligatoria al numero 338.6982433 entro il 20 luglio) – Punto ristoro per cena

A seguire

“Scelti da noi”

La Signora Harris va a Parigi (GBR 2022)

Regia: Anthony Fabian Attori: Lesley Manville, Jason Isaacs, Isabelle Huppert, Alba Baptista.

Trama: Nella Londra degli anni Cinquanta, una donna vedova si innamora perdutamente di un abito di alta moda di Dior. Sebbene non abbia i mezzi finanziari per acquistarlo, decide che deve assolutamente averlo. Durata: 115 min.

Si Ringrazia famiglia Rossi per la location.

Sabato 22 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Documentario

Who is Zieger (ITA 2023)

Regia: Fabio Galeotti Assistente al montaggio Genella Falleri Musiche Angelo Benedetti

Immagini di repertorio Stefano Giogli Con le mani di Giordano Falleri Attori Giuliano Serafini, Luca Baldelli, Elio Mariucci, Alvaro Tacchini, Giampaolo Tomassetti, Brunella Tacchini, Andrea Lensi, Marco Baldicchi, Fabio Mariacci, Gianni Ottaviani, Angelo Zigrino, Jos Hachmang, Ivan Teobaldelli.

Trama: L’artista tifernate Bruno Zieger, scomparso nel 2012, raccontato attraverso le voci, i ricordi e i pensieri di chi ha seguito il suo lavoro. Un percorso visivo e dinamico, attuale, delicato e vivo, che riesce a proiettare lo spettatore dentro al lavoro dell’artista restituendo il senso più profondo della sua ricerca. Durata: 20 min.

A seguire

In collaborazione con Corale Marietta Alboni

Documentario

Il nostro Raffaello – Dialoghi nell’Eternità (ITA 2020)

Regia: Marco Fiorucci Aiuto Regia: Giordano Falleri Direttore Artistico: Marcello Marini Post Produzione: Tiziano Minciotti Musiche: Corale Marietta Alboni.

Per omaggiare Raffaello, la Corale Marietta Alboni, con le sue magiche voci, cammina in punta di piedi nei luoghi simbolo di Città di Castello dove il Maestro ha realizzato le sue opere principali cittadine. Proprio a Città di Castello, e nell’Altotevere, Raffaello si forma alla scuola dei colori, dei profumi, della luce così sublime e metafisica, degli scorci delicatissimi. Introiettati, rimangono intatti come elementi consustanziali alla sua esistenza che ritroviamo in tutta la sua produzione pittorica e non solo. Durata: 55 min.

Martedì 25 luglio – San Giustino (Villa Magherini Graziani)

In collaborazione con Comune di San Giustino – ingresso gratuito

The winner is

Otto Montagne (ITA, FRA, BEL 2022)

Regia: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch Attori: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo.

Trama: Pietro e Bruno, amici d’infanzia e ora uomini, cercano di cancellare le impronte dei loro padri. Attraverso le difficoltà della vita, i due finiscono sempre per ritornare a casa, sulle montagne. Durata: 147 min.

Giovedì 27 luglio – Petrelle (San Zeno)

In collaborazione con San Zeno APS

Documentario

Il Custode della Memoria – Sottotitolato in inglese (ITALIA 2022)

Regia: Elena Giogli con Dino Marinelli, Valeria Ciangottini, Mauro Silvestrini, Michelangelo Pulci, Vittorio Sgarbi.

La storia di Dino Marinelli, classe ‘33, un uomo di umili origini che per 25 anni è stato custode della Pinacoteca di Citta di Castello; studiando da solo negli anni è divenuto giornalista, scrittore, poeta e anima popolare della memoria e della cultura della sua città. Dino Marinelli è stato ed è ancora un personaggio incredibile, di una intelligenza e simpatia più uniche che rare. Il documentario partendo dagli anni ’40 fino ai giorni nostri, racconta aneddoti curiosi e divertenti anche su personaggi noti come Dario Fo, Massimo Troisi e Roberto Benigni e il maestro Alberto Burri. Storie d’altri tempi si uniscono a testimonianze emozionanti e il tutto è arricchito da rari materiali d’archivio. La pellicola ha come fulcro il racconto a tutto tondo di questo straordinario personaggio, ma allo stesso tempo comprende al suo interno anche tante altre piccole e grandi storie. Durata: 66 min.

Lunedì 31 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Nell’ambito di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana – X Edizione

Cinema Muto Musicato

Proiezione cortometraggi muti americani musicati dal vivo

Il Vagabondo (USA 1916)

Regia: Charlie Chaplin Attori: Lloyd Bacon, Albert Austin, Eric Campbell, Frank J. Coleman.

Charlot è un suonatore di violino. Inseguito dai suoi rivali, si imbatte in una ragazza che, dopo una serie di strane avventure, ritrova la madre che non conosceva e torna alla vita agiata portando con sé Charlot. Durata: 26 min.

Musicato dal vivo da Paolo Fiorucci, fisarmonica.

A seguire

La Barca (USA 1921)

Regia: Buster Keaton, Eddie Cline Attori: Buster Keaton, Eddie Cline, Sybil Seely.

Un giovane padre costruisce una barca, la Damfino, all’interno del suo garage senza tenere conto delle dimensioni della porta della sua autorimessa rispetto a quelle dell’imbarcazione. Dopo varie peripezie, una volta messa a galla, decide di trasferirsi nella barca con moglie e due figli piccoli. Il peggio arriva quando, di notte, la barca e il suo capitano devono affrontare una tempesta. Durata: 26 min.

Musicato dal vivo da Paolo Fiorucci, pianoforte digitale.