Catenina rubata con la “tecnica dell’abbraccio”, scatta il foglio di via per la donna denunciata

Altro colpo con la "tecnica dell'abbraccio", scatta foglio di via da Castel Ritaldi per una trentaduenne che ha derubato un anziano

Foglio di via dal Comune di Castel Ritaldi per la trentaduenne che, con la “tecnica dell’abbraccio”, a luglio aveva rubato una catenina ad un anziano. La donna, straniera residente nel nord Italia, era stata in poco tempo identificata e denunciata. Negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno eseguito nei suoi confronti la misura di prevenzione disposta dal giudice. In particolare la donna ora ha l’ordine immediato di non allontanarsi dal comune di residenza e contestualmente il divieto di fare rientro nel comune di Castel Ritaldi per la durata di anni 3 senza la preventiva autorizzazione degli Uffici delle forze dell’ordine.

Il fatto era avvenuto circa tre settimane fa appunto nel territorio castelritaldese. Quando un uomo di circa settant’anni, mentre stava passeggiando tranquillamente, è stato avvicinato dalla donna che improvvisamente lo avrebbe abbracciato, sfilandogli repentinamente la collanina d’oro che aveva al collo. La donna era poi fuggita insieme ad un complice ma era stata comunque identificata e denunciata a piede libero. Contestualmente, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Spoleto hanno richiesto il foglio di via nei suoi confronti che è stato poi disposto dall’Autorità competente. Le motivazioni alla base dello strumento di prevenzione sono riconducibili a particolari esigenze di celerità dovute alla particolare condotta avuta dalla donna. Tale strumento di prevenzione posto a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica garantisce una salvaguardia della comunità da possibili reiterazioni delle condotte delittuose di specifici soggetti socialmente pericolosi.