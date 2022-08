Rolex rubato a Spoleto con la tecnica dell’abbraccio: donna arrestata

I carabinieri, dunque, sono riusciti a risalire all’identità dei due, che sono stati indagati per rapina, con la Procura che ha chiesto ed ottenuto l’arresto per la donna. Per il complice, un trentacinquenne anche lui rumeno residente nel Bolognese, è stato disposto l’obbligo di firma. Le misure cautelari sono state eseguite nelle ultime ore dai carabinieri di Bologna, con la donna che è stata portata in carcere.

(Foto di repertorio di Dirk Hanke da Pixabay)