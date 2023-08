Catanzaro – Ternana nel “deserto” di Lecce, le formazioni

Le scelte di Viviani e Lucarelli per la sfida di Via del Mare

Sul neutro di Via del Mare di Lecce alle 20.30 il Catanzaro fa il suo ritorno “interno” in Serie B ospitando la Ternana. Una gara quasi a porte chiuse, al di là delle difficoltà logistiche: autorizzati solo 1800 tifosi calabresi e 300 umbri.

Qui Catanzaro

Viviani può scegliere, davanti, tra Iemmello, Biasci e l’ex rossoverde Donnarumma. Spazio agli ex Grifoni Fulignati in porta e Ghion a centrocampo. E’ pronto il neo arrivato Krajnc.

Qui Ternana

Lucarelli lascia in panchina Bogdan, che potrebbe lasciare Terni nelle prossime ore. In attacco occasione per Raimondo.

Probabili formazioni

Catanzaro: Fulignati, Situm, Scognamillo, Brighenti, Ktajnc, D’Andrea, Verna, Ghion, Vandeputte, Biasci, Iemmello. All. Viviani.

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Celli, Diakitè, Luperini, Proietti, Favasulli, Corrado, Raimondo, Falletti. All. Lucarelli.

Arbitro Baroni di Firenze, Var Pairetto di Nichelino (Avar Di Marco di Ciampino).