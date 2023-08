Catanzaro di rigore allo scadere, Ternana sconfitta 2-1 | Pagelle

Giallorossi in vantaggio in avvio con Biasci, pari di Raimondi prima del riposo, poi nel finale il fallo di Proietti che condanna le Fere

Un rigore al 44′ del secondo tempo, realizzato da Vandeputte, dà la prima vittoria al Catanzaro al ritorno in B e condanna la Ternana alla seconda sconfitta

Giallorossi in vantaggio in avvio sugli sviluppi di un fallo laterale in fase d’attacco regalato da Celli, che sbaglia il retropassaggio a Iannarilli. Dal cross Iemmello stacca di testa, Biasci ribadisce in rete la risposta del portiere rossoverde.

La Ternana trova il pari allo scadere del primo tempo con Raimondo, che in scivolata, sul secondo palo, agguanta il pallone di Mantovani e batte Fulignati.

Nella ripresa le due squadre provano a conquistare l’intera posta, con il Catanzaro che spinge di più. Ma l’occasione clamorosa ce l’ha la Ternana, al 32′, con Pyythia che calcia fuori il pallone respinto da Fulignati sul colpo di testa di Favilli.

Poi all’89 l’episodio che decide la partita: Proietti affronta D’Andrea che in area si era liberato di Sorensen e commette fallo. L’arbitro decreta il calcio di rigore e dal dischetto Vandeputte non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Catanzaro – Ternana 2-1

10′ pt Biasci (C), 45′ pt Raimondi (T), 44′ st Vandeputte (C) rig.

Catanzaro: Fulignati 6.5, Situm 6, Scognamillo 6, Brighenti 6.5, Veroli 6 (34′ st Krajnc 6), Oliveri 6 (14′ st Stoppa 6), Verna 6 (14′ st Pomepetti 6.5), Ghion 6, Vandeputte 6.5, Biasci 6.5 (34′ st D’Andrea 7), Iemmello 6 (14′ st Donnarumma 6). All. Viviani 6.5.

Ternana: Iannarilli 6, Mantovani 5.5, Sorensen 5, Celli 5, Diakitè 5.5, Luperini 5 (18′ st Marginean 6), Labojko5.5 (18′ st Proietti 5), Corrado 5 (1′ st Favasulli 6), Raimondo 6.5 (30′ st Favilli 6), Falletti 6.5 (38′ st Distefano 6). All. Lucarelli 6.