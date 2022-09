Castori vuole allenamenti a porte chiuse | Il punto di Giannitti sul mercato

Per tutta la settimana i tifosi non potranno accedere al centro sportivo Paolo Rossi | Il direttore sportivo spiega il nuovo Grifo

Da oggi, e per tutta la settimana, allenamenti a porte chiuse per il Perugia, come chiesto dal tecnico Fabrizio Castori. Un modo per ricompattare il gruppo dopo il difficile avvio e in vista delle prossime due partite, molto sentite dalla tifoseria, contro l’Ascoli al Curi e il derby al Liberati con la Ternana.

La vittoria del Sudtirol sul Pisa lascia il Perugia all’ultimo posto in classifica, con un solo punto dopo 4 gare. Certo, il campionato è solo all’inizio, ma i tifosi già rumoreggiano, preoccupati soprattutto dalla mancanza di gioco dimostrata in queste prime uscite dalla squadra di Castori.