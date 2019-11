Castelviscardo, lavori alla rete idrica | Possibile carenza acqua

Il Servizio Idrico integrato eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Castelviscardo il giorno lunedì 11 novembre. Il cantiere sarà aperto dalle 9 alle 16 nelle seguenti zone: via Soana, via della Stazione, via delle Fonti, via S. Domenico Savio, via Principe Amedeo, via del Poggio, via di Orvieto, via Mameli, p.zza dello Statuto, via S. Barbara, via Regina Margherita, Corso Vittorio E. via Dante Alighieri, via del Giardino, voc. Pianetto, p.zza Sabatini Salvatore, via della Fontana, via della Moma, via del Forno, via dello Statuto, via della Chiesa, via Jacobellie limitrofe.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.

