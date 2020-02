Castelluccio di Norcia tra neve e vento, il video - Tuttoggi

Castelluccio di Norcia tra neve e vento, nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio. E’ quanto si vede nello spettacolare timelapse realizzato da Scenari Digitali, la società che – grazie ad una campagna di crowdfunding – ha ripristinato la webcam nella frazione montana nursina devastata dal terremoto del 2016.

“Una splendida alba in una atmosfera gelida, con scaccia-neve sul Pian Grande e sui pendii del Vettore, una parentesi di inverno in una stagione insolitamente mite e con pochissima neve in Appennino come non accadeva da anni” spiegano da Scenari Digitali.