Castello Bufalini apre le sue porte per il grande Presepe vivente - Tuttoggi

Tutto pronto, a San Giustino, per la terza edizione del “Presepe Vivente al Castello”. Proprio oggi, giovedì 26 dicembre, alle ore 16.45, è previsto il taglio del nastro nell’ormai consueta location del Castello Bufalini, che aprirà le sue porte, oltre che nel giorno di Santo Stefano, anche domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020, sempre dalle 17 alle 19.

La rappresentazione del presepe, quest’anno, sarà composta da ben 49 scene (12 in più dello scorso anno) per un totale di 150 figuranti a serata. Tra le novità dell’edizione 2019 ci sarà, oltre l’ingresso a libera offerta, la consegna ai visitatori della moneta ‘Iustinus’, coniata in edizione limitata appositamente per questa terza edizione (foto Tiziano Baldelli).