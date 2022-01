Castel Ritaldi, sindaco Sabbatini positiva al Covid - Tuttoggi

Tra gli 81 attualmente positivi al Covid a Castel Ritaldi c'è anche il sindaco, Elisa Sabbatini

Tra gli 81 attualmente positivi al Covid a Castel Ritaldi c’è anche il sindaco, Elisa Sabbatini. Lo ha comunicato lei stessa attraverso Facebook nella tarda serata di lunedì.

“Dopo alcuni messaggi arrivati e richieste sul mio stato di salute, – ha spiegato la prima cittadina castelritaldese – vi voglio tranquillizzare. È vero, in tardo pomeriggio ho avuto la conferma sulla mia positività in base al tampone eseguito questa mattina. Sto abbastanza bene e spero di ritornare quanto prima al mio lavoro e alle mie attività di sempre. Grazie per la premura e un abbraccio”.