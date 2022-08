Castel Ritaldi, mensa e refettorio nuovi in arrivo grazie ai fondi del Pnrr

Dal Pnrr oltre 415mila euro per costruire mensa e refettorio a servizio del plesso scolastico di Castel Ritaldi, sindaca soddisfatta

In arrivo una mensa ed un refettorio nuovi a servizio del polo scolastico di Castel Ritaldi grazie ai fondi del Pnrr.

Il piccolo comune è stato infatti inserito nella graduatoria per l’area mense relativa agli avvisi del Pnrr Futura – La scuola per l’Italia di domani, intervento economico che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. Tra i 16 interventi ammessi a finanziamento in Umbria, infatti, c’è anche Castel Ritaldi, al terzo posto in graduatoria per la nuova costruzione di una mensa e di un refettorio.