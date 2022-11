Castagnini, il ds al capezzale del Grifo: “Conta il meglio per il Perugia” | Santopadre: “Salvezza? Io ci credo”

Il nuovo direttore sportivo presentato dal presidente Santopadre, che manda un messaggio anche ai tifosi: "Contestazione giusta, ma non si crocifigge una sola persona che ci sta mettendo il cuore"

I volti non sono più quelli baldanzosi e spregiudicati di quando Baldini, al suo arrivo a Perugia, invitava a sognare la serie A. Renzo Castagnino, ds che con l’allenatore toscano ha condiviso la gioia per il ritorno in B del Palermo, in sala stampa è accanto a un presidente Santopadre dal volto tirato.

“Faremo ciò che è meglio fare per il Perugia, non per i giocatori” sentenzia il nuovo direttore sportivo chiamato al capezzale di un Grifo all’ultimo posto, senza gioco e senza entusiasmo. Soprattutto dopo il brutto scivolone interno, l’ennesimo, contro il Cittadella.