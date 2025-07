Cassoni in fiamme, intervento a Terni il 4 luglio 2025 mattina.

Alle ore 6.30 la squadra dei vigili del fuoco della centrale è intervenuta per un incendio 2 cassoni rifiuti in via Angelini presso una azienda di trattamento e smaltimento ingombranti. Sul posto ancora una botte e un aps per lo smassamento e il raffreddamento.