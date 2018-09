Cassero pigliatutto, doppietta e record di pista per Innocenzi e Serafini

share

Non avrebbe potuto sperare in un debutto migliore il neo priore del rione Cassero, Fabio Serafini: due le giostre alla guida della contrada, e due su due le vittorie riportare a casa. Tra l’altro, aspetta anche due gemelli…una particolare predisposizione alla ‘doppietta’.

Non avrebbe potuto sperare in un miglior ‘ritorno a casa’ Luca Innocenzi, che appena tornato all’ombra della Torre Merlata come Pertinace, si è appuntato due medaglie al petto su due.

Un Cassero pigliatutto, un Cassero in qualche modo ‘protagonista’ anche delle polemiche riguardanti il Corteo Storico più criticato degli ultimi anni, con quei fuochi d’artificio, forse spettacolari, senza dubbio inopportuni e in qualche modo ‘pericolosi’. Insomma, il rione Cassero ha monopolizzato le edizioni 2018 della Quintana.

Come se non bastasse, ciliegina sulla torta, anche il record di pista: quel fenomenale tempo di 52 secondi e 12 centesimi realizzato da Luca Innocenzi su Guitto, che ormai entra di diritto nella storia quintanara, con buona pace di chi diceva che la riduzione ulteriore del diametro degli anelli avrebbe finito con l’aumentare i tempi di percorrenza dell’otto di gara e diminuire la spettacolarità delle performance dei binomi.

Cosa può volere di più un cavaliere folignate? Doppietta con record di pista… E infatti Innocenzi parla della realizzazione di un sogno inseguito sin da bambino, e dedica la vittoria a Marcello Polli, recentemente scomparso. Gliel’aveva dedicata anche a giugno scorso, quando stava ancora lottando con la malattia.

Fabio Serafini, il priore, dedica la vittoria – per l’appunto – alla moglie ed al predecessore Giorgio Recchioni, sottolineando come di fatto sia stato l’artefice dei successi che ora si stanno raccogliendo.

Una notte, quella casserina, proseguita fino a notte fonda, tanto ormai i sogni si erano già realizzati tutti.

E cosa dire degli altri? Chicchini del Pugilli ha fatto il possibile e l’impossibile ma la storia era già scritta. Unico rimpianto forse, non avere tentato più di tanto alla prima tornata, ma intanto il secondo posto non è male come ripartenza per l’anno prossimo.

Massimo Gubbini del Croce Bianca ce l’ha messa fino alla fine per agguantare il ‘rivale’ Innocenzi ma Lord Antani non è Guitto…

Il Badia c’è anche questa volta, Cordari porta a termine la giostra a tempo pieno tra gli unici quattro finalisti, fuori da podio ma almeno punteggio pieno e senza sbavature.

Daniele Scarponi è andato a mancare il secondo anello da cinque centimetri e mezzo, errore a dir poco inaspettato per uno del calibro del portacolori spataro.

Lorenzo Paci, manda in frantumi i sogni di gloria del Morlupo mancando anche lui un anello della seconda tornata ma a parziale giustificazione c’è la condizione fisica non ottimale.

Marco Diafaldi dell’Ammanniti, da possibile ‘incognita’ è finito per fare flop, anche lui eliminato da un anello beffardo che gli sbarra l’accesso alla finalissima.

Per Riccardo Raponi del Contrastanga si può azzardare la giustificazione del debutto di Macchia d’Olio, però mancare due anelli e abbattere una bandierina è grave.

Stefano Antonelli del rione Giotti scivola anche lui sull’anello da cinque centimetri e mezzo, e comincia qualche prima contestazione.

La palma della sfortuna spetta di diritto al rione La Mora, un cavallo in zona box colpisce il cavaliere Mattia Zannori e la giostra nemmeno comincia.

Questa quindi, la classifica finale della Giostra della Quintana, Rivincita di settembre 2018

Primo posto al rione Cassero con Luca Innocenzi, 36 anni di Foligno, su Guitto, purosangue inglese 8 anni; secondo posto, rione Pugilli con Pierluigi Chicchini, 26 anni, di Foligno, su Edward England purosangue inglese di 8 anni; terzo posto per il rione Croce Bianca con Massimo Gubbini, 34 anni, di Foligno, su Lord Antani purosangue inglese di 9 anni; quarto posto, rione Babia con Cristian Cordari 45 anni di Servigliano, su Agnesotta, purosangue inglese di 8 anni; quinto posto rione Ammanniti con Marco Diafaldi 32 anni di Faenza, su Sera d’Estate, purosangue inglese di 6 anni; sesto posto rione Spada con Daniele Scarponi 45 anni di Foligno, su City Hunter, purosangue inglese di 8 anni; settimo posto rione Giotti, con Stefano Antonelli 30 anni di Foligno, su Anna Aurora, purosangue inglese si 7 anni; ottavo posto per il rione Morlupo con Lorenzo Paci 40 anni di Foligno, su Lanunio, purosangue inglese di 7 anni e Contrastanga nono posto, con Riccardo Raponi 24 anni di Recanati su Macchia d’Olio. Ultimo posto al rione La Mora che non ha preso parte alla giostra.

