'Caso Terni' vicesindaco Corridore incontra i cittadini | Terni si mobilita - Tuttoggi.info

'Caso Terni', continua ad essere alta l'attenzione sulle questioni ambientale e di inquinamento in città. Terni pronta a rispondere

Il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, incontrerà i cittadini per quello che la nostra inchiesta ha ormai chiamato ‘Caso Terni’. Il luogo scelto è simbolicamente il circolo di Prisciano, il quartiere delle polveri e dove si è costituito il comitato cittadino che ha alzato l’attenzione sull’area est della città e, in generale, su tutta la conca ternana. Non a caso l’incontro sarà aperto a tutti e tutta la cittadinanza ternana è invitata, perché, così come documentato e spiegato da Tuttoggi.info, la questione non è di quartiere, ma riguarda tutta la città.

‘Caso Terni’, la mobilitazione

Per venerdì 5 luglio, ore 18.00. è dunque previsto l’incontro aperto alla cittadinanza presso il circolo di Prisciano, evento che sta mobilitando il comitato, ma anche la città che ha riscoperto una ‘coscienza ambientalista’ che sembrava sopita. In vista dell’arrivo di Corridore a Prisciano è prevista una massiccia campagna informativa e si aspetta una grande risposta della città.

