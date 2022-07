Caso Suarez, a processo ex vertici UniStra | Prosciolto avvocato vicino alla Juventus

La decisione del gup: rinvio a giudizio per Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri e Stefania Spina

Per l’esame d’italiano “farsa” del calciatore Luis Suarez dovranno andare a processo gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Lo ha deciso il gup, disponendo il rinvio a giudizio per l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina che all’epoca guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche. I tre sono indagati a vario titolo i per falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falsità materiale.

Prosciolta invece, come chiesto dal pm nell’ultima udienza, l’avvocato Maria Cesarina Turco, “legale incaricato dalla Juventus”, secondo la Procura, di seguire la vicenda del calciatore che era stato vicino al passaggio in bianconero.