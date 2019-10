‘Caso FdI Terni’, assessore Masselli “Mai chiesto voti con Facebook, informata Polizia”

“La notizia apparsa sul fatto Quotidiano ieri e su alcuni giornali online è assolutamente priva di fondamento” – è arrivata la secca smentita dell’assessore al Bilancio di Terni, Orlando Masselli, riguardo la notizia che lo vedrebbe coinvolto in uno strano ‘caso’ di messaggi inviati tramite social. Oltre a smentire categoricamente quanto riportato dal Fatto, l’assessore ora passa alla controffensiva e spiega di aver già informato gli organi competenti per tutelare la propria immagine:

“Sebbene non abbia mai fatto mistero di sostenere la candidata al Consiglio Regionale dell’Umbria Eleonora Pace – spiega Masselli – non ho mai chiesto voti con le modalità che in queste notizie sono riportate. Gli screenshot allegati all’articolo sono evidentemente una montatura e sulla questione faranno luce sicuramente la Polizia Postale e la Digos. Ho già scritto alla redazione del Fatto Quotidiano per chiedere di fare maggiore attenzione nel pubblicare notizie così infamanti per il sottoscritto che non ha mai utilizzato e mai utilizzerebbe simili metodologie. Ancora una volta la verità verrà fuori e tutti coloro che con simili bassezze tentano di ostacolare l’attività amministrativa ne risponderanno nelle sedi legali opportune presso le quali ho intenzioni di difendere e tutelare la mia persona”.

