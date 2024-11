Caso Elisa Claps: il fratello Gildo all'Itt di Terni per la dialogare con gli studenti - Tuttoggi.info

Sabato 23 Novembre, dalle ore 8.15 alle ore 10.30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà, presso la sala Tripepi dell’ITT ALLIEVI SANGALLO di Terni, un incontro con Gildo Claps, fratello di Elisa e fondatore dell’associazione Penelope, e l’attore Gianmarco Saurino, che ha interpretato il suo ruolo nella fiction Rai “Per Elisa-Il caso Claps”.

Al centro dell’incontro la ricostruzione di uno dei casi di cronaca nera più dibattuti in Italia, il caso di Elisa Claps, che, nel 1993, uscita di casa per recarsi in chiesa, scomparve, fino al ritrovamento del suo corpo avvenuto dopo diciassette anni. Il racconto sarà incentrato sulla battaglia ingaggiata da Gildo Claps per la scoperta della verità sul destino della sua amata sorella, morta a soli sedici anni.