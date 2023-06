Case popolari Terni, M5S "Ater ha inviato sfratto ad almeno 30 famiglie" - Tuttoggi.info

Case popolari Terni, la denuncia del M5S "Ater ha inviato avviso di sfratto esecutivo ad almeno 30 famiglie e altri potrebbero arrivare"

Secondo quanto riferito dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Terni “ci sono almeno trenta famiglie, che occupano case popolari Ater, che hanno ricevuto uno sfratto esecutivo a causa della morosità rispetto alle spese di affitto e condominio. Altre se ne potrebbero aggiungere a breve. Per fare luce su questa situazione stiamo presentando un’apposita interrogazione”.

Case popolari, M5S “Sfratto esecutivo da Ater per almeno 30 famiglie”

“L’amministrazione comunale faccia chiarezza sugli sfratti esecutivi a carico di chi abita nelle case popolari. Chiediamo che ci si attivi urgentemente per trovare soluzioni che nella massima trasparenza vadano bene per tutti . seguita il M5S – Sappiamo bene che la crisi economica sta colpendo principalmente le fasce più deboli, in questi anni sono molte le persone che hanno dovuto scegliere se usare i pochi soldi a disposizione per curarsi, per pagare l’affitto o per mangiare. Oggi molte di queste persone rischiano di rimanere senza una casa.

“Cercare soluzioni adeguate per tutti”

La campagna elettorale è finita ed è evidente che la città non può essere gestita con provvedimenti a spot. E’ arrivato il momento di dimostrare con i fatti se questa amministrazione è in grado o meno di dare risposte trasparenti e concrete. Il Comune ha il dovere di farsi garante di questa situazione usando gli strumenti a sua disposizione, percorrendo ogni strada possibile con soluzioni istituzionali.