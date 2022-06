Case popolari, Regione adotta nuovo regolamento per le assegnazioni - Tuttoggi

Pone inoltre in atto il “favor” voluto dal legislatore per particolari categorie di beneficiari attraverso lo strumento della riserva di alloggi, per facilitare il trasferimento e la permanenza degli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco, i giovani nuclei familiari, le famiglie monoparentali e le donne con figli minori a carico, vittime di violenza di famiglia o di crimini domestici.

Il Regolamento integra la totale attuazione delle direttive UE in tema di permessi di soggiorno e di status di rifugiati e al contempo guarda con rigore verso quei soggetti, esclusi dalla platea dei possibili beneficiari, in quanto condannati per reati riguardanti tossicodipendenza e prostituzione.

Altra importante novità è quella che intende evitare che il lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando, quella di presentazione della domanda di assegnazione e quella del provvedimento di assegnazione, determini un pregiudizio al richiedente applicando il principio della “cristallizzazione” di alcuni requisiti legati all’età anagrafica, a situazioni riferibili al decorso del tempo e per l’ISEE al momento della presentazione della domanda ai fini dell’assegnazione dei punteggi.

Il testo proposto permetterà di dare piena attuazione ad un altro importante obiettivo, quello di combattere le frodi: la norma prevede e promuove un sistema dei controlli più capillare ed efficace, da realizzare anche con la stipula di intese con la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e/o altri organismi competenti, per individuare i non aventi diritto.

Le principali novità previste sono frutto di un complesso lavoro dei competenti Uffici regionali volto alla revisione della precedente normativa e di un proficuo confronto con l’ATER e con le rappresentanze sindacali di cui sono state recepite alcune proposte condivise.

L’iter prevede ora l’invio alla competente commissione dell’Assemblea legislativa per approdare poi in aula. In questo modo sarà possibile effettuare la prossima assegnazione dei circa 300 alloggi che si renderanno disponibili fin dalla prossima primavera in base ai criteri previsti dalla nuova legge.