Case popolari, dalla Regione 3,2 milioni per interventi a Balanzano e Terni

Si prevede l’utilizzo per la Regione Umbria di risorse ministeriali pari a 3.200.379,50 euro, da destinare ai Comuni di Perugia e Terni, in quanto località che vedono la presenza di una importante tensione abitativa, per realizzare case popolari da destinare alla locazione, dando precedenza ad interventi di recupero edilizio e interventi di acquisto e recupero, al fine di favorire la rigenerazione delle aree urbane.

Case popolari, a Terni 6 alloggi in un immobile del Comune

L’intervento nel Comune di Terni prevede il recupero di un edificio di proprietà del Comune, situato in via San Nicandro, vicinissimo al centro. L’immobile, attualmente in stato di abbandono, potrà essere ammesso a beneficiare di finanziamento al fine del completamento del recupero edilizio. “Una iniziativa importante – ha sottolineato l’assessore – che intende dare una risposta concreta alla urgente necessità di alloggi, con conseguente miglioramento della qualità della vita di 6 famiglie, coniugato con una operazione moderna di rigenerazione urbana, in piena linea con l’esigenza di sostenibilità ad impatto e consumo di suolo zero”.

A Balanzano si completerà complesso di 32 alloggi

L’intervento nel Comune di Perugia, situato località Balanzano, è in posizione centrale e ben servita, con elevate finiture e standard realizzativi. Si tratta di un complesso di due edifici per un totale di 32 alloggi in fase di completamento. Si prevede l’acquisto da parte di ATER delle due palazzine, e del completamento della Palazzina 1 per un totale di 16 alloggi, per la quale restano modeste lavorazioni di finitura, oltre la riqualificazione della zona esterna della lottizzazione che comprende in totale quattro edifici.

I due interventi verranno realizzati dall’ATER regionale che cofinanzierà in parte con risorse proprie le risorse ministeriali.