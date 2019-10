Cascata delle Marmore, sindacati chiedono modifica orari

share

Si è svolto venerdì 11 settembre l’incontro con il Comune di Terni per la vicenda legata all’appalto della Cascata delle Marmore, alla presenza del sindaco Latini e vice sindaco Giuli, oltre ai tecnici comunali.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno richiesto, come già fatto più volte, la modifica degli orari di apertura del Parco della Cascata, anche per garantire una continuità lavorativa al personale addetto ai servizi, visto che, da orari in vigore, dal mese di ottobre al mese di febbraio il Parco prevede l’apertura esclusivamente nei fine settimana.

Questa situazione causa una forte contrazione degli orari di lavoro per un gruppo di circa 15 operatori che si ritroveranno per 5 mesi l’anno con una pesante riduzione del salario.

L’amministrazione comunale si è detta disponibile alla modifica dell’orario, anche in relazione ai progetti che l’impresa aggiudicataria metterà in campo. In ogni caso, le organizzazioni sindacali rivendicano un orario che comprenda una diversa articolazione anche per il periodo invernale, investendo nella destagionalizzazione del sito della Cascata e garantendo continuità lavorativa per le professionalità che da oltre 10 anni operano nel sito, oltre alla valorizzazione di una politica del turismo attrattiva.

I prossimi giorni saranno utili per definire il calendario con le indicazioni che il confronto odierno ha generato, anche con una ipotesi di calendario ponte in attesa di quello definitivo.

share

Stampa