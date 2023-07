Cascata delle Marmore: dal 16 luglio la navetta è prenotabile - Tuttoggi.info

Il costo del biglietto, attivo dalle ore 11, è di 3 euro, con prima partenza dal Belvedere inferiore, sino a chiusura del parco.

Al via, domenica 16 luglio, il servizio di bus navetta per il collegamento tra il Belvedere superiore e quello inferiore della Cascata delle Marmore.

La novità: il trasporto è prenotabile. I biglietti possono essere acquistati su www.cascatadellemarmore.info senza costi di commissione, e alla biglietteria del centro di educazione ambientale, all’interno del parco.

“Abbiamo voluto assicurare ai cittadini un servizio potenziato, agevole e funzionale, per eliminare le problematiche emerse in passato riguardo ai tempi di attesa e al rischio di non riuscire addirittura a salire, dopo aver fatto lunghe file, per via dell’elevato numero di richieste”, dichiara l’assessore ai Trasporti del Comune di Terni, Marco Iapadre. “Da oggi, grazie alla biglietteria per fasce orarie, si potranno prenotare le navette fino al massimo della loro capienza, garantendo così ai cittadini la certezza del posto e dell’orario di partenza. Il numero delle navette sarà variabile, a seconda dell’affluenza di volta in volta prevista, con un potenziamento negli orari di punta”.