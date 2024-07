Casaglia: ennesimo abbattimento del semaforo nel tratto viario più pericoloso della frazione di Perugia - Tuttoggi.info

(Perugia) Per la terza volta,in poco tempo, il semaforo che mette in sicurezza il transito viario nel punto stretto della strada di Casaglia, è stato divelto da una autovettura guidata da una signora la sera di lunedi scorso (ndr 29 luglio). Ennesima prova di quanto i residenti, da tempo, stanno cercando di mettere in evidenza all’amministrazione comunale la necessità di intervenire per mettere in sicurezza la strada che, come un collo di bottiglia, rende pericolossisima la curva. La fortuna è stata che lo stesso semaforo ha protetto il veicolo dal cadere sulla scarpata che, a seguito dell’intervento di abbattimento indiscriminato degli alberi a seguito del Giro d’Italia ha reso ancor più pericoloso quel particolare punto, ed ha evitato cosí la disgrazia. Urge una presa di posizione, da parte della nuova giunta, su come sopperire al ripetuto rischio viario per la mancanza di protezione per questo tratto di strada. Giá si sono verificati numerosi incidenti, per fortuna senza feriti gravi, e ancora a tutt’oggi non è stato predisposto nessun intervento per una adeguata messa in sicurezza. Questa mattina, l’autista del pullman di linea, si è rifiutato di scendere con il mezzo per non correre il rischio di creare un incidente. Ancora oggi il semaforo non è stato ripristinato nella sua regolare funzionalità per la regolazione del traffico viario alternato. I cittadini si domandano: “ per porre una soluzione necessita per forza una disgrazia?”. (FG)

