Casa della salute dell’ex ospedale di Gubbio, Smacchi sollecita l’inizio dei lavori

Il consigliere regionale Andrea Smacchi (Pd) ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione alla Giunta per conoscere i tempi di avvio dei lavori per la casa della salute dell’ex ospedale di Gubbio.

“Quali i tempi di avvio dei lavori per la casa della salute dell’ex ospedale di Gubbio?”. È quanto chiede di sapere il consigliere del Partito Democratico.

“La gara per la progettazione della Casa della salute – spiega Smacchi – è stata assegnata a novembre 2016. Ora si sta completando l’acquisizione dei pareri necessari tra cui quello della Sovrintendenza che consentirà l’avvio della gara di affidamento dell’intervento sulla base del progetto già elaborato e che verrà presentato alla cittadinanza entro l’autunno. La speranza è che i tempi per le verifiche da parte degli enti preposti non siano così lunghi da far slittare l’inizio dei lavori, che invece, stando così le cose dovrebbero partire entro i primi mesi del 2019, come dichiarato in un recente incontro dal direttore generale dall’Asl 1 Andrea Casciari al sindaco di Gubbio, Filippo Stirati”.

“Il progetto di realizzazione della Casa della salute, in cui verranno accorpati i servizi sanitari territoriali – commenta Smacchi -, è estremamente importante anche per fronteggiare le problematiche degli operatori economici, causate dallo spostamento dell’ospedale a Branca nel 2008. Per la città di Gubbio, inoltre, si tratta di un primo importante intervento di valorizzazione urbanistica, che vedrà da un lato il recupero di un importante immobile di pregio e dall’altro il riqualificarsi di una piazza di fondamentale importanza, Piazza 40 Martiri, da sempre considerato un punto privilegiato e strategico poiché si trova fra il centro storico e le zone di nuova espansione”.

“Per queste ragioni – continua Smacchi – ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili volte ad accelerare l’iter procedurale e – conclude – sollecitando gli enti che ancora non hanno espresso i pareri di competenza in modo da poter procedere alle gare e iniziare i lavori nei primi mesi del 2019″.

