Carsulae, boom di visitatori e il 28 agosto Branduardi inaugura l’anfiteatro restaurato

Quello che verrà presentato a Carsulae è uno spettacolo multisensoriale, visionario, in perenne bilico tra luci e ombre, tra Seicento e Novecento, tutto giocato sulle straordinarie affinità tra Caravaggio e Pasolini. Vale la pena ricordare che proprio de Majo ha interpretato Caravaggio su Italia 1, nella trasmissione di approfondimento Freedom.

In oltre sette anni di repliche la piéce teatrale è stata rappresentata in Parlamento, sotto le tavole del Merisi a Roma e Napoli e replicata in diverse occasioni a Chia dove Pasolini si ritirava per scrivere. La video art di Paul Harden farà da sfondo in un fluire violento e vorticoso tra le evocazioni musicali dal vivo di Emanuela Boccacani e le coreografie cariche di tensione di Caterina Cianchetta e Valerio Ceccarelli.