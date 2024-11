Carrozzerie senza personale, un’azienda perugina forma i giovani da avviare subito al lavoro

Le carrozzerie umbre non riescono a trovare personale. E così l’azienda Bellini Systems di Perugia ha organizzato un primo corso di formazione rivolto ai ragazzi di almeno 18 anni di età, per dare loro le basi per divenire lavoratori specializzati e qualificati.

Si tratta di un percorso formativo di 180 ore, organizzato in collaborazione con CSN Collision Italia ed erogato dall’agenzia per il lavoro Orienta.

A questo primo esperimento, che ha già preso il via nelle strutture della Bellini Systems a Ponte San Giovanni, hanno risposto una quindicina di giovani i quali alternano lezioni teoriche ad attività pratiche in laboratori di carrozzeria, coadiuvati da tecnici specializzati e utilizzando attrezzature di ultima generazione. D’altronde la Bellini Systems è una realtà imprenditoriale storica, all’avanguardia e tra le più importanti in Italia in questo settore: esporta, infatti, i propri macchinari non solo in tutta Europa, ma anche in Nord America e Asia.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso e il sostegno di tante imprese di carrozzeria tra le quali la Excellence del Centralcar Automotive Complex di Sant’Andrea delle Fratte, il cui presidente Ettore Pedini è intervenuto all’inaugurazione del corso: “Ho voluto portare a questi ragazzi la mia esperienza – ha raccontato Pedini –, non tanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Per sottolineare il valore e l’importanza del lavoro. D’altronde, se le aziende non riescono a trovare personale, piano piano molte di queste rischieranno di chiudere. Ben venga quindi questa iniziativa di Bellini Systems che cerca di invertire la tendenza e formare nuovi lavoratori. Essere tecnico di officina meccanica o di carrozzeria oggi significa posto di lavoro assicurato e non certo con lo stipendio minimo garantito”.

“L’idea – ha spiegato l’amministratore unico di Bellini Systems, Lorenzo Basigli – nasce da un incontro tra noi, CSN Collision, un network multinazionale di carrozzerie con oltre 250 imprese associate nel mondo e l’agenzia specializzata Orienta. Insegnando un mestiere a questi ragazzi insegniamo loro anche l’evoluzione del mondo della carrozzeria, un settore in cui oggi la tecnologia sta acquistando sempre più importanza e dove sono richieste competenze e conoscenze in vari ambiti come, ad esempio, l’elettromeccanica. C’è possibilità di spaziare in tanti campi. Oggi il lavoro di tecnico di carrozzeria è un mestiere altamente specializzato e di grande valore”.