Caro energia, Ast prolunga la fermata - Tuttoggi

Caro energia, la crisi internazionale colpisce anche Ast. Il Cav. Arvedi convoca i sindacati "Fermata estiva prolungata"

Nella serata di ieri, 29 agosto, il Cav. Giovanni Arvedi, presidente Ast, ha ricevuto il premio “San Valentino. Un gesto d’amore” al teatro di Carsulae. A margine della consegna del premio Arvedi ha espresso preoccupazione per la difficile situazione energetica internazionale che potrebbe avere forti ripercussioni anche su Ast. Nella giornata di domani, infatti, è previsto un incontro con i sindacati nell’ambito del quale verranno svelati i dettagli delle decisioni prese dall’azienda.

Caro energia, vertice Ast-sindacati

Proprio il Cav. Arvedi per domani 31 agosto, ha convocato il tavolo con i sindacati per riferire circa il quasi certo prolungamento della fermata estiva dell’acciaieria. Il caro gas ed elettricità, infatti, sta avendo un impatto negativo per tutte le grandi multinazionali, mettendo a rischio volumi e tempi di produzione.