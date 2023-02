Carnevale dei bambini Acquasparta, tutto pronto la sfilata dei carri | Ecco quali - Tuttoggi

Tutto pronto per il Carnevale di Acquasparta. Ci saranno carri, minicarri, majorettes e la taverna. Ecco i carri della sfilata

È tutto pronto per la 28esima edizione del Carnevale dei bambini di Acquasparta, punto di riferimento per tutto il territorio e non solo. Anche quest’anno Acquasparta sarà invasa dall’allegria delle sfilate dei carri e da divertenti spettacoli in programma nelle domeniche 5-12-19 febbraio.

Capitano Uncino con Peter Pan, gli artisti di strada e Alice nel Paese delle Meraviglie i temi dei tre grandi carri, alti circa 11 metri, che sarà possibile ammirare per le vie del borgo ternano accompagnati da 4 più piccoli, il Trenino, il Bruco Mela, la Regina Del Mare, le Tazze Girevoli.

Carnevale, carri, minicarri, mojerettes e taverna

Creazioni nate dalle sapienti mani e dal costante impegno dei volontari e degli artisti che lavorano tutto l’anno per la buona riuscita della manifestazione e la realizzazione delle macchine allegoriche.

Durante le sfilate, i minicarri saranno a disposizione dei bambini che potranno salirci, mentre dai tre più grandi verranno lanciati palloni, caramelle, gadget e peluche. Non mancheranno, poi, musica, colori e spettacolo a far divertire tutti. Sarà infatti un carnevale ricco di sorprese, con presenze di gruppi mascherati e gruppi folcloristici che si esibiranno durante le sfilate.

Ci saranno la Street Band Città Di Foligno e le Majorettes New Lady Spartanes o.d.v. Città di Acquasparta che si esibiranno domenica 5 febbraio mentre domenica 12 febbraio sarà la volta della Filarmonica di Lama e le sue Majorettes. Il 19 febbraio invece spazio alle Majorettes Pomezia Diamond e al gruppo bandistico Città di Acquasparta. Da venerdì 10 a domenica 19 febbraio, ogni sera sarà attiva la taverna, dove poter degustare menù a base di piatti tipici locali (prenotazione 349-4376884)