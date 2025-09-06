Carlo Acutis: i numeri da record per il “millennial santo” - Tuttoggi.info

La canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per domani, 7 settembre, a Roma, è già un evento da numeri straordinari. Assisi si prepara ad accogliere migliaia di fedeli, mentre il Santuario della Spogliazione registra cifre mai viste prima. La devozione verso il giovane beato continua a crescere a ritmo vertiginoso, trasformando la sua figura in un simbolo potente della spiritualità contemporanea.

Oltre 120mila fedeli in un mese al Santuario

Nel solo mese di agosto 2024, il Santuario della Spogliazione ha accolto oltre 121.000 visitatori, con una media giornaliera impressionante e punte di 7.000 presenze tra il 30 luglio e il 1° agosto. Dall’inizio dell’anno gli ingressi hanno raggiunto quota 630.000, superando già l’intero flusso annuale del 2022 e del 2023, quando si erano registrati circa 500.000 fedeli per ciascun anno. Le proiezioni attuali parlano di un traguardo vicino al milione di visitatori entro la fine del 2024.

Treno speciale per Roma: 800 pellegrini dall’Umbria

Saranno 800 i pellegrini umbri che raggiungeranno Piazza San Pietro con un treno speciale organizzato dalle Diocesi, per assistere alla messa di canonizzazione presieduta da Papa Leone XIV. A bordo, 12 volontari distribuiranno zaini, foulard e cappellini; insieme a loro, sacerdoti e religiosi animeranno il viaggio, guidati dal rettore del Santuario, padre Marco Gaballo. A Roma sarà portata la reliquia del cuore di Acutis, normalmente esposta ad Assisi nella Cattedrale di San Rufino. Una seconda reliquia sarà donata al Santo Padre.

7.000 pellegrini attesi ad Assisi: piano viabilità e maxischermi

Anche Assisi si prepara a un’ondata di fedeli: sono circa 7.000 i pellegrini attesi nella zona del Santuario nel weekend della canonizzazione. Per motivi di sicurezza e accessibilità, il Comune ha predisposto modifiche alla viabilità pedonale dal 6 all’8 settembre, dalle 10 alle 20. L’accesso alla chiesa sarà regolato, con percorsi alternativi per evitare il sovraffollamento.

La celebrazione romana sarà invece trasmessa in diretta su RAI1 e visibile su maxischermi allestiti all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore e nelle due sale adiacenti del Santuario. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Statue monumentali per il giovane “apostolo digitale”

In vista della canonizzazione, nel giardino della chiesa di Santa Maria Maggiore sono state installate due statue in bronzo dedicate a Carlo Acutis, realizzate dallo scultore canadese Timothy Schmalz. La più imponente, alta 3,48 metri, raffigura Carlo inginocchiato con un computer portatile in mano e una fionda nello zaino: un’iconografia potente che fonde spiritualità e cultura digitale. L’opera, intitolata “St. Carlo at the Cross”, vuole rappresentare il ruolo di Carlo come evangelizzatore online, grazie anche al sito da lui creato sui Miracoli Eucaristici nel mondo.

La seconda statua, con la scritta “Santo dei giovani, Apostolo dell’Eucaristia”, è stata inaugurata venerdì 5 settembre alla presenza del vescovo Sorrentino, di padre Gaballo e del sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Messa di ringraziamento e presenze internazionali

Dopo la canonizzazione, lunedì 8 settembre, alle ore 12 nella Basilica di San Pietro a Roma, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi. La prima messa di ringraziamento si svolgerà ad Assisi, alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e sarà trasmessa in diretta su Play2000 di Tv2000.

Alla celebrazione saranno presenti i genitori di Carlo, la giovane Valeria dal Costa Rica, protagonista del miracolo riconosciuto per la canonizzazione, e le autorità regionali e locali. Sulla facciata della chiesa sarà esposto per l’occasione un grande arazzo con il volto di Carlo Acutis.