Caritas Foligno mette a disposizione 13 posti per il Servizio civile universale - Tuttoggi

Si rinnova, per ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, la possibilità di vivere un’esperienza di formazione

Sono 13 i posti messi a disposizione dei giovani dalla Caritas Foligno nell’ambito del Servizio Civile Universale. Tre, invece, le aree di intervento.

A cominciare dal progetto “Futuro in ascolto – Umbria”, relativo al Centro di ascolto, all’interno del quale verranno inseriti tre ragazzi, di cui uno con minori opportunità. Si tratta, in questo caso, di giovani soggetti a temporanea condizione di fragilità personale o sociale (da autocertificare a cura del candidato). Sei, invece, le figure previste per il secondo progetto, dal titolo “Mani tese – Umbria”. L’area in cui verranno collocati i ragazzi fa riferimento ai due Empori della solidarietà, attraverso cui opera l’Ufficio pastorale della Diocesi di Foligno: il primo è quello del Centro della carità di piazza San Giacomo dove saranno inseriti tre ragazzi, di cui uno con minori opportunità; i restanti, invece, presteranno servizio nella struttura allestita all’interno del Centro pastorale “Fratelli tutti” di viale Ancona. Entrambi i progetti avranno una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali, distribuite in cinque giorni.