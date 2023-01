Caritas e Associazione folignate auto storiche per la solidarietà

Beni di prima necessità per le famiglie seguite da piazza San Giacomo

Un nuovo patto di amicizia all’insegna della solidarietà. È quello che è stato simbolicamente siglato nella mattinata di venerdì 6 gennaio tra la Caritas Diocesana di Foligno diretta da Mauro Masciotti e l’Associazione Folignate Auto Storiche guidata da Renzo Recchioni. In occasione dell’Epifania, infatti, l’Afas ha deciso di far dono all’Ufficio pastorale della Diocesi di beni di prima necessità da destinare alle famiglie seguite dal Centro di ascolto di piazza San Giacomo e delle consuete calze della befana da consegnare bambini bisognosi della comunità.

La Befana speciale

Un’iniziativa che si è di fatto inserita nel progetto “Befana dell’Asi”, che nella mattinata di venerdì 6 gennaio ha coinvolto i Club Federati dell’Automotoclub Storico Italiano di tutto lo Stivale che, a rotazione hanno partecipato – con un collegamento – alla diretta Facebook organizzata dall’Asi. E così, ad arrivare in piazza San Giacomo, nel cuore di Foligno, è stata una carovana di auto storiche con a bordo i doni che – come detto – sono stati devoluti alla Caritas diocesana affinché li consegnasse alle famiglie in difficoltà del territorio. Ad accogliere i soci dell’Afas ma anche i bambini insieme alle loro famiglie una Befana speciale. Impersonata dalla folignate Loretta Bonamente, la simpatica vecchietta insieme all’immancabile scopa e ad un sacco pieno di dolciumi, ha regalato sorrisi sia ai più grandi che ai più piccoli. All’interno del chiostro di San Giacomo li ha quindi accompagnati in un viaggio alla scoperta della storia della festività dell’Epifania, tra i Re Magi, la stella cometa e Gesù bambino. Al termine, come detto, la consegna delle calze. Un’iniziativa, quella a cui ha fatto da sfondo il chiostro del Centro della carità di piazza San Giacomo che, tanto nelle intenzioni della Caritas quanto in quelle dell’Afas, avrà un seguito anche negli anni a venire, con l’obiettivo di farne un appuntamento fisso nel calendario di iniziative natalizie folignati, una nuova tradizione.