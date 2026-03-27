Cardiomiopatie, il Santa Maria di Terni incrementa i servizi ambulatoriali  - Tuttoggi.info

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Cardiomiopatie, il Santa Maria di Terni incrementa i servizi ambulatoriali 

Redazione

Cardiomiopatie, il Santa Maria di Terni incrementa i servizi ambulatoriali 

La Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni implementa il proprio servizio ambulatoriale per le cardiomiopatie
Ven, 27/03/2026 - 16:49

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La Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni implementa il proprio servizio ambulatoriale per le cardiomiopatie con possibile coinvolgimento genetico grazie al lavoro del dottor Giovanni Carreras, Responsabile di Aritmologia che ha permesso di ottenere la prescrivibilità di alcuni farmaci di ultima generazione, in precedenza gestiti solo dall’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Un incremento di prestazioni che faciliterà il percorso diagnostico e terapeutico di molti cittadini, precedentemente obbligati a viaggi fuori provincia. Un risultato che arriva anche grazie all’attivazione, da parte del direttore sanitario del Santa Maria, il dottor Domenico Montemurro, dell’ambulatorio di secondo livello, la cui nuova referente è la dottoressa Georgette Khoury, cardiologa del Santa Maria ed esperta di cardiomiopatie. L’ambulatorio esegue valutazioni sia cliniche, sia strumentali avanzate (incluso ecocardiogramma con validazione dello strain parietale ed ecosforzo), parallelamente alla gestione delle indagini genetiche e di cardioimaging. 

Per questo, è stato previsto l’ampliamento dei posti attualmente dedicati a cardiorisonanza e cardio TAC. Le attività dell’ambulatorio sono seguite anche dal dottor Massimo Principi, direttore della Neuroradiologia, e dal dottor Roberto Ferranti, direttore della Radiologia. Inoltre, il dottor Alessandro Mariottini, direttore del Laboratorio Analisi, il dottor Arcangelo Liso, direttore di Oncoematologia, il dottor Fabio Loreti, direttore di Medicina Nucleare e il dottor Luigi Vecchi, direttore di Nefrologia, hanno permesso di creare un solido team multispecialistico volto allo snellimento del percorso diagnostico dei pazienti interessati, anche grazie al personale infermieristico dei Servizi Cardiologici.

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