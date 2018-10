Carceri, la visita del Governo a Terni e Perugia

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Il sottosegretario alla Giustizia della Lega, Jacopo Morrone, ha fatto visita alla Casa circondariale di Terni e al ‘Nuovo complesso penitenziario Capanne’ di Perugia. Morrone, accompagnato dai parlamentari leghisti Riccardo Augusto Marchetti e Virginio Caparvi, ha visitato le strutture carcerarie, intrattenendosi per uno scambio di riflessioni con il personale che opera al loro interno.

Importante e significativa la partecipazione degli agenti di Polizia Penitenziaria che hanno espresso al sottosegretario, oltre ai ringraziamenti per l’interesse dimostrato nei loro confronti, alcune annose problematiche relative allo svolgimento del lavoro e al mantenimento dei canoni di sicurezza all’interno delle carceri.

“Stiamo già lavorando in tal senso – ha spiegato Morrone agli agenti di Terni e di Perugia – prevedendo interventi mirati in tutto il territorio nazionale. Non amo fare promesse e mi piace volare basso, ma posso assicurare che da parte mia e del Ministero stiamo ponendo il massimo impegno per raggiungere determinati obiettivi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza all’interno degli istituti carcerari. Il primo punto è quello di potenziare l’organico di Polizia Penitenziaria attraverso l’assunzione di personale. Sarà importante, inoltre, provvedere a nuove dotazioni di vestiario e strumenti difensivi come, ad esempio, il taser. Intendo restituire dignità alla Polizia Penitenziaria – ha concluso Morrone – e porla sullo stesso piano rispetto agli altri Corpi di pubblica sicurezza”.

Nella Casa circondariale di Terni (nella struttura sono presenti 445 detenuti, di cui il 60% è di origine straniera, questi ultimi ristretti all’interno del circuito dei detenuti comuni) accompagnato dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, una rappresentanza di assessori, consiglieri comunali e il capogruppo della Lega in Regione, Emanuele Fiorini, il sottosegretario è stato accolto dal Provveditore del Dipartimento amministrazione penitenziaria Toscana/Umbria, Antonio Fullone, dal Direttore, Chiara Pellegrini, dal Comandante di reparto Polizia Penitenziaria, commissario capo Fabio Gallo, e dal vicecomandante commissario coordinatore, Claine Montecchiani.

Al nuovo complesso penitenziario di Perugia (nel carcere sono ristretti 421 detenuti, di cui il 65% di origine straniera), accolto dai senatori leghisti Luca Briziarelli e Simone Pillon e il consigliere regionale Valerio Mancini, il sottosegretario Morrone, accompagnato dal Provveditore Fullone, è stato ricevuto dal Direttore, Bernardina Di Mario e dal Comandante della Polizia Penitenziaria, commissario Fulvio Brillo.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa